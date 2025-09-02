Вече е ясна номинацията на кабинета за председател на ДАНС. Премиерът коментира темата от Бургас. По думите на Росен Желязков това е изпълняващия длъжността в момента Деньо Денев.

От началото на юни Денев е изпълняващ функциите председател на ДАНС. Преди това той беше заместник на Пламен Тончев в контраразузнаването - от август 2023 г. А вече бившият председател оглави Комисията по досиетата. Той беше избран с гласовете на управляващото мнозинство – ГЕРБ-СДС, “БСП – Обединена левица” и ИТН, и подкрепата на “ДПС – Ново начало”.

"Изпратили сме на президента Румен Радев съгласувателно писмо за назначение на изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев. Очакваме официалната позиция на Радев с писмено искане до Министерския съвет. Така че в момента сме в етап на съгласувателна процедура. Очакваме официалната позиция на президента, която трябва да пристигне в едномесечен срок. Сигналът на обществото е за взаимодействие, не за разединение", посочи Желязков. Той отрече твърденията на президента Радев, че в агенцията в момента върви брутална чистка. "Това е доста литературно, метафорично изказване. Нямам данни за подобни сталинистки методи", допълни Желязков.

Припомняме, че преди дни държавният глава заяви, че "санкционирани за корупция извършват брутална чистка в ДАНС".

"В момента санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Това обаче няма да стане. Няма да допусна управляващите да оправдават пропуските в своите действия с липсата на титуляр за позицията главен секретар на МВР. Отговорността за качеството на работата му и политическата му безпристрастност е изцяло на правителството", каза държавният глава.