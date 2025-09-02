Снимка: БГНЕС
-
Желязков: Навигацията на самолета на Фон дер Лайен не е била изключена целенасочено
-
Атанас Атанасов поиска оставката на шефа на ДАНС заради самолета на Фон дер Лайен
-
Прогнози за новия политически сезон: Какво да очакваме след петия вот на недоверие?
-
Навършват се 10 месеца от трагедията в Нови Сад
-
Два нови завода за барут и снаряди в Сопот: 1000 работни места, договор с „Райнметал“ и шанс за индустрията да влезе в НАТО
-
Атанас Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС, България ще превъоръжи своята артилерия
-
Срещата в Аляска – основна тема на разговори между Си и Путин
Това съобщи премиерът Росен Желязков
Вече е ясна номинацията на кабинета за председател на ДАНС. Премиерът коментира темата от Бургас. По думите на Росен Желязков това е изпълняващия длъжността в момента Деньо Денев.
От началото на юни Денев е изпълняващ функциите председател на ДАНС. Преди това той беше заместник на Пламен Тончев в контраразузнаването - от август 2023 г. А вече бившият председател оглави Комисията по досиетата. Той беше избран с гласовете на управляващото мнозинство – ГЕРБ-СДС, “БСП – Обединена левица” и ИТН, и подкрепата на “ДПС – Ново начало”.
"Изпратили сме на президента Румен Радев съгласувателно писмо за назначение на изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев. Очакваме официалната позиция на Радев с писмено искане до Министерския съвет. Така че в момента сме в етап на съгласувателна процедура. Очакваме официалната позиция на президента, която трябва да пристигне в едномесечен срок. Сигналът на обществото е за взаимодействие, не за разединение", посочи Желязков. Той отрече твърденията на президента Радев, че в агенцията в момента върви брутална чистка. "Това е доста литературно, метафорично изказване. Нямам данни за подобни сталинистки методи", допълни Желязков.
Припомняме, че преди дни държавният глава заяви, че "санкционирани за корупция извършват брутална чистка в ДАНС".
"В момента санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Това обаче няма да стане. Няма да допусна управляващите да оправдават пропуските в своите действия с липсата на титуляр за позицията главен секретар на МВР. Отговорността за качеството на работата му и политическата му безпристрастност е изцяло на правителството", каза държавният глава.
Последвайте ни