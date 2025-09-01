Детайлите около новите заводи за снаряди и барут, които се планира да бъдат построени до 2-3 години, стават все по-ясни. И двата ще бъдат на територията на т. нар. "Вазовски заводи". Очаква се с откриването им да бъдат създадени около 1000 нови работни места.

Договорите за тях все още не са подписани, но по думите на директора на оръжейния гигант Армин Папергер това ще стане до 3-4 седмици. Подкрепа България вчера получи и от председателят на еврокомисията Урсула фон дер Лайен, която беше на кратко посещение в България като част по визитата й в страните по източната отбранителна линия на НАТО.

Атанас Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС, България ще превъоръжи своята артилерия

С договор между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот се очаква да бъде даден старт на строежа на двата нови завода. Съотношението на договора ще бъде 51% за германския концерн и 49% за ВМЗ-Сопот, обясни пред NOVA министърът на отбраната Атанас Запрянов.

"Изграждането на фабрика за барут и за снаряди е шанс за българската отбранителна индустрия да внедри стандарти на производство, които позволяват на ВМЗ да стане доставчик и на страните членки на НАТО и ЕС. Сега сме производител на снаряди по съветските стандарти – 122 мм, 152 мм, а ще имаме поточна линия за производство на 155 мм", каза военният министър Атанас Запрянов.

Според него българският отбранителен интерес съвпада и с този на Европа. Финансирането на българската част от проекта се очаква да бъде направено със заем по механизма „Сейф”.

"49% са някъде около 500 милиона евро, които ще дойдат по линия на механизма. Това на практика е заем от типа на заемите, които държавите ползваха по време на COVID-19.

Имаме 10-годишен гратисен период не само за заема по този проект, но и по всички останали, както и 35 години за изплащане", обясни още Запрянов.

В Сопот председателят на европейската комисия Урсула фон дер Лайен благодари на България за подкрепата ѝ за Украйна с думите, че 1/3 от оръжията идват от нашата страна. Според нея президентът на Руската федерация е изградил пълномащабна военна икономика заради санкциите на Европа, затова пътят е към засилване на отбранителните способности. А плановете за нови заводи у нас биха подкрепили европейските и НАТО-вски стратегии.

"До 1000 нови работни места ще бъдат открити тук, в Сопот благодарение на тези проекти. Също така ще се увеличи производството на боеприпаси, ще укрепи нашата колективна сигурност и сътрудничеството ни в рамките на НАТО", каза още Фон дер Лайен.

Урсула фон дер Лайен в Сопот: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Всичко това е в контекста на засилване на отбранителната способност на Европейския съюз заедно с други държави, които са част от Коалицията на желаещите да помогнат на Украйна, в партньорство с НАТО. България е лоялен съюзник и партньор", посочи Росен Желязков.

За нужната подкрепа за правителството и защо е нужно засилването на отбранителните способности вчера аргументи даде лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който също беше в Сопот.

Лидерът на ГЕРБ поздрави председателя на ЕК и благодари за помощта за еврозоната и ПВУ. "В Сопот ще има два завода, които ще са в смесено предприятие. Те ще произвеждат 150 мм снаряди и най-новия модел барут. Десетилетия наред във ВМЗ-Сопот са произвеждани снаряди и оръжия, за да бъде България отбранявана. Ще се създадат хиляди нови работни места. Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да те уважават и да не те нападат. Колкото и да е трудно, ще пазим правителството", коментира Бойко Борисов.