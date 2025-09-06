-
Антон Кутев: Живеем с управници, които биха искали да въведат диктатура
-
Тагарев: Китай се позиционира като лидер на антидемократичния свят
-
Любомир Канов: Румен Радев действа като разединител и агент на чужда държава
-
Тръмп преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната
-
Форумът в Китай и преговорите за Украйна: Какво предстои за международния дневен ред
-
Полк. Джон Картър от ВВС е новият военен аташе на САЩ в България
Посещението на Зафиров в Пекин заздрави и партийните, и икономическите връзки между двете държави, заяви той
Посещението на лидера на БСП Атанас Зафиров на военния парад в Пекин разбуни духовете в българското политическо пространство. Градската десница поиска оставката му, а в публичното пространство се появиха обвинения в „недопустима близост с авторитарни режими“. Темата коментира в ефира на „Офанзива“ зам.-председателят на БСП Иван Таков.
„Ние имаме традиционни връзки с Китайската комунистическа партия от повече от 76 години. В последните години обаче тези отношения бяха някак забравени. Посещението на Зафиров в Пекин заздрави и партийните, и икономическите връзки между двете държави“, подчерта Таков.
Атанас Зафиров: Нямам намерение да подавам оставка
Таков подчерта, че Китай е втората икономика в света и че редица страни в Европейския съюз поддържат отлични икономически отношения с Пекин, без това да предизвиква подобен шум.
„Въпреки цялата истерия от хора с обсесивни разстройства, повечето европейски държави търгуват активно с Китай. За съжаление, България не прави това, а е време“, посочи той.
В отговор на исканията от страна на градската десница за оставката на Зафиров, Таков заяви категорично: „Не сме обсъждали вероятността за оставка “.
Таков защити участието в подобни събития, независимо от държавата-домакин:„Лично аз бих отишъл навсякъде, където се почитат милионите жертви на Втората световна война. Ако получа покана за парад от Путин – разбира се, че ще отида“, категоричен е той.
Втори ден политически престрелки в парламента заради визитата на Зафиров в Китай (ОБЗОР)
► България – износител на оръжия или мит?
По време на разговора беше обсъдена и темата за българския износ на оръжие към Украйна. Таков припомни думите на Урсула фон дер Лайен, според която 1/3 от оръжията на Украйна идват от България, но постави под съмнение истинността на това твърдение: „Ако това беше истина, България щеше да е една много богата държава в момента“, коментира той.
Урсула фон дер Лайен в Сопот: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България (ВИДЕО+СНИМКИ)
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни