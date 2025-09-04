Посещението на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров в Китай втори ден поражда политически спор в парламента. От Продължаваме промяната Двмокрстична България, които вече поискаха оставката му, днес го разкритикуваха от трибуната на Народното събрание. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обаче беше категоричен, че скандал няма, а Зафиров е на посещение в качеството си на лидер на партия в отпуск.

На честванията в Пекин: Атанас Зафиров проведе разговор със Си Дзинпин (ВИДЕО)

"Продължаваме промяната – Демократична България" отново поиска оставката на Атанас Зафиров като вицепремиер във връзка с присъствието му на военния парад в Пекин на 3 септември, на който бяха също президентът на Руската федерация Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун.

Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ попита от парламентарната трибуна в какво качество Зафиров присъства в Пекин - лидер или вицепремиер? "Като застане за официална снимка в какво свое качество го прави? Не може да не носим отговорност, че позира до Путин", смята тя.

Председателят на ПГ на "Величие" Ивелин Михайлов каза, че ако има промяна в центъра на властта, лесно правителството може да мигрира към проруско и прокитайско.

Бойко Борисов посочи, че се правят опити за скандал с нещо, което няма нищо скандално.

По думите му в Китай не са изпратени представители на ГЕРБ, защото имат работа, но и заради това, че там има лидери, които не са приемливи за нейната външнополитическа ориентация.

"Всяка партия има свои лидери и своя политика. Доколкото знам, Зафиров е там като лидер на партия и тяхната партия е столетница и винаги е имала такава политика. Аз не се меся в работата на други партии. Не знам Китай да е обявен за вражеска държава. За да не бъде обвързано правителството, са отишли докато са в отпуск и със собствени средства", каза още Борисов.