Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира темата за посещението на български представители в Китай, като подчерта, че в това няма нищо скандално. Той напомни и че европейски лидери, включително председателят на ЕЦБ Кристин Лагард, също са посещавали Пекин. И допълни, че България остава част от формата „16+1".

Борисов уточни, че ГЕРБ не е изпращал свои представители на визитата поради несъгласие с някои от присъстващите държавни лидери, но допълни, че социалистите имат различна позиция и са действали със собствени средства и в отпуск. По думите му опитите да се внуши скандал са политически инструмент за шум, който не отразява реалността.

Борисов отхвърли критиките, че влияе върху решенията на правителството, и заяви, че ГЕРБ е структурирана и дисциплинирана партия, която действа по ред и правила. Той защити назначението на премиера Димитър Главчев, посочвайки, че това е било условие в коалиционното споразумение, и увери, че решенията в управлението се вземат колективно. Лидерът на ГЕРБ подчерта, че неговата политическа сила остава водеща в парламента и именно това дава възможност да се постига стабилност.

По повод предстоящите протести Борисов заяви, че в момента недоволството не е насочено към решаване на реални проблеми.

„Това са професионални протестиращи. Няма протести за решение на проблеми, или да кажат коя е завладяната държава. Сега даже ми се ходи и на мен на протест – приятно е да пиеш бира и да викаш“, каза той.

Борисов посочи, че с Делян Пеевски не са част от изпълнителната власт и че опитите за внушаване на образ на „завладяна държава“ са политически клишета. Борисов потвърди, че ГЕРБ ще обсъди приоритетите на партньорите си, включително въвеждането на електронно гласуване, и заяви подкрепа за модернизацията на изборния процес.

Редактор: Цветина Петкова