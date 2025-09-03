По време на честванията по повод 80-годишнината от края на Втората световна война в Пекин, вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров се срещна и проведе разговор с председателя на Китайската народна република и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин.

Представителната делегация на "БСП-Обединена левица", начело със Зафиров, присъства на военния парад по повод 80-годишнината от края на Втората световна война, съобщиха от пресслужбата на БСП.

Честванията в Пекин преминаха под мотото „Да помним миналото, да почетем паметта на загиналите герои, да ценим мира и да изградим по-добро бъдеще“.

Делегацията бе поканена на официалния прием, организиран от президента Си Дзинпин. По време на събитието Атанас Зафиров беше поканен на официалната трибуна, редом до държавните и правителствени ръководители на 26 страни.

Заедно с вицепремиера, във визитата участват заместник-председателя на БСП Калоян Паргов, заместник-председателя на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заместник-министъра на регионалното развитие Дора Янкова, заместник-министъра на земеделието Стефан Бурджев и кмета на пещера Йордан Младенов.

