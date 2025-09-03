Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев отправи остри критики към вицепремиера Атанас Зафиров заради визитата му в Китай.

„Искаме оставката на Зафиров. Български вицепремиер от правителство, което декларира, че е евроатлантическо, изведнъж се оказва, че гледа на Изток“, заяви Мирчев на брифинг.

Според него следващата визита на Зафиров „очакваме да бъде в севернокорейската столица“. Депутатът подчерта, че в тази ситуация особено важна е ролята на премиера, който „сам трябва да поиска оставката на вицепремиера, ако не иска унижението да продължава“.

Мирчев критикува и част от политическия елит в страната: „Голяма част от политическия ни елит е от Китай, бие на евтиния. Не видях западноевропейски лидер на парада в Китай. Ние това не го приемаме, защото гледаме на Запад.“

Ивайло Мирчев и другият съпредседател на формацията Божидар Божанов коментираха и вота на недоверие, който предстои да бъде внесен до края на този месец. Той ще бъде насочен към секторите „Правосъдие“ и „Вътрешни работи“. Това съобщи Божидар Божанов, който акцентира върху необходимостта от ограничаване на влиянието на задкулисни структури и укрепване на върховенството на закона.

„Изграждаме все по-активно местни структури, защото целта ни са местни избори. Пеевски превзе държавата през местната власт. Затова през следващите години нашите местни структури ще работят на терен с особено усилие, за да покажем алтернатива и на местно ниво“, каза Божанов.

Той подчерта, че част от действията на парламентарната група ще бъдат насочени към ограничаване на нелегитимното влияние и задкулисието. „Ще проведем разговори за това каква е възможната съдебна реформа в рамките на Народното събрание. Вотът няма да бъде за цялостна политика, а за правосъдие и вътрешни работи. Трябва да има дебат за това какво е възможно да се постигне в съдебната система, за да няма бухалки за едни и чадър за други“, добави той.

Ивайло Мирчев посочи, че вотът ще бъде внесен заедно с „МЕЧ“ и АПС, а не с партии, свързвани с руското влияние. „По отношение на енергийния сектор депутинизацията в България е почти завършена. В АЕЦ „Козлодуй“ вече няма руско ядрено гориво, природният газ не се взима от Русия и сме на път да се освободим и от „Лукойл”“, каза Мирчев.

Той добави, че в други сектори предстои да се ограничи руското влияние и да се разработи подробен план за справяне с корупционния модел на държавно ниво. „Дали правителството ще падне, зависи само от Пеевски и от ДПС – той е в коалиция с Бойко Борисов и двамата управляват държавата. Това ще е първият вот на недоверие с истински аргументи“, заяви Мирчев.

