ПП-ДБ внася петия вот на недоверие до две седмици.

"Първият вариант е готов и предстои да го завършим и внесем в рамките на една или две седмици", заяви Николай Денков от „Продължаваме Промяната” пред журналсити преди началото на днешното пленарно заседание. В него ще се включат и представителите на АПС и МЕЧ.

"Ще се радваме на всеки, който реши да ни подкрепи. Има защо – темите са ясни – обедняването на населението, високата инфлация, завзетите имоти. Всичко това ни е ясно", каза още Денков. Той посочи, че работата и обсъждаанията по вота са били съвместни с групата на "Демократична България".

Николай Денков: КПК не работи, използва се за репресии

"Вотът ще бъде съвместен с ДБ. Ние работим заедно и през цялото време сме обсъждали темите съвместно, въпреки информациите, които непрекъснато бяха спускани", заяви Денков.

Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев потвърди, че в следващите дни ще бъде внесен нов на недоверие. "Това ще бъде отпор срещу завладяната държава и олигархичния кръг, който прави така, че институциите да не работят, те са подчинени на конкретни хора, които са част от кабинета. Ще внесем вота заедно с АПС и МЕЧ. Единственото, което в момента може да събори кабинета, е "ДПС - Ново начало", които са част от управляващата колиция. В залата всеки може да го подкрепи, включително Певски, Борисов и всички останали политически сили", каза Мирчев.

