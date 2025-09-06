-
Божидар Божанов: Ние не сме в севернокорейска или съветска диктатура, но меките такива не са по-малко лоши
-
Иван Таков: Отхвърляме исканията за оставка на Зафиров
-
Антон Кутев: Живеем с управници, които биха искали да въведат диктатура
-
Тагарев: Китай се позиционира като лидер на антидемократичния свят
-
Любомир Канов: Румен Радев действа като разединител и агент на чужда държава
-
Тръмп преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната
Експертът коментира и настоящата политическа ситуация у нас
Съединението на България е празник, който ни напомня, че смелостта, а не силата, е това, което движи историята. Това заяви в ефира на „Офанзива“ по NOVA NEWS проф. Николай Габровски – началник на Клиниката по неврохирургия и зам.-директор на медицинската дейност на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“.
„Съединението е един от най-истинските празници – то ни превърна от обект на освобождаване в субект, който сам търси пътя си в историята“, подчерта проф. Габровски.
Да си спомним историята: Съвременни патриоти пазят жив духа на Съединението
По думите му Съединението не е резултат от военна мощ, а от свободната воля и решителността на българите да надмогнат страха: „То не се е осъществило, защото България е била силна, а защото е проявила смелост. Хората тогава са преодолели страха – и това е най-големият урок“.
► От комунизъм към Европа – пътят на българската мечта
Проф. Габровски очерта и европейската интеграция като втората голяма историческа мечта на България след края на комунизма.
„Първата ни мечта беше комунистическата партия. След това дойде Европа – и тази мечта все още предстои да се реализира докрай“, заяви той.
Той отбеляза и постиженията от този процес: „Днес вече дори не се замисляме, когато преминаваме границата – това е огромен успех“.
ПП-ДБ внася петия вот на недоверие до две седмици
► Политическа стабилност и отговорност при вота на недоверие
В контекста на вътрешнополитическите събития и обявения от ПП-ДБ нов вот на недоверие, проф. Габровски коментира: „Вотът на недоверие е мощен политически инструмент, но той не трябва да се използва постоянно. Изглежда обаче, че напоследък се превръща в навик“.
Според него въпреки политическото напрежение, правителството към момента изглежда стабилно.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни