В град Съединение, сърцето на историческите събития от 1885 г., Денят на Съединението се отбелязва не само с официални чествания, а и с жива памет. Достойни наследници на дейците, осъществили този велик акт, облечени в автентични носии и въоръжени с реплики на оръжия от епохата, пресъздават духа на своите предци. С гърмежи от пушки и черешово топче те отправят празничен салют към героите и напомнят, че историята е жива, докато има кой да я помни.

В празничната сутрин на 6 септември град Съединение посрещна 140-ата годишнина от великото събитие с гордост и почит. Кметът на града, Георги Руменов, сподели, че честванията са започнали още от предходната вечер, а по традиция денят започва със спортен дух – с традиционния лекоатлетически крос.

Най-вълнуващата част от празника обаче са съвременните патриоти – група местни жители, които поддържат жив спомена за своите предци. Облечени като четници, сред които и деца, те са потомци на истинските голямоконарци, участвали в Съединението. „Според мен изглеждат автентични, защото те са и потомци на тези четници“, обясни дългогодишният уредник на местния музей, г-жа Келимбарева.

Тя разказа, че въоръжението на съединистите е било такова, каквото са успели да намерят, закупят или изработят сами. Макар в историческите събития да не са използвани топчета, днешните наследници пазят и реплика на черешово топче, символ на друг велик момент от българската история – Априлското въстание.