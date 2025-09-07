Градският транспорт в София отново е в новините след поредица от инциденти, кулминирали с дерайлирането на трамвай от 22-годишен мъж, който според прокуратурата е бил под въздействието на кокаин и марихуана. Случаят отприщи дебат в студиото на „Събуди се“ между общински съветници, които влязоха в спор за системните проблеми в сектора, липсата на кадри, условията на труд и бъдещите цени на билетите с приемането на еврото.

►Спор за отговорността и управлението

Според общинския съветник от ГЕРБ-СДС Антон Хекимян, тези данни са в разрез с представената на транспортна комисия статистика, която показвала намаляване на инцидентите. Той разкритикува остро управлението на града, като заяви: „София на Васил Терзиев е град без отговорност“. Хекимян изтъкна, че от месеци столицата няма ресорен заместник-кмет по транспорта, а такъв по строителството липсва от година и пет месеца, като обвини кмета Терзиев и Борис Бонев, че се занимават с ПР акции, вместо да поемат отговорност.

След извънредно заседание на Комисията по транспорт и пътна безопасност към СОС: Човешка грешка е довела до инцидента, ватманът е наказан дисциплинарно

Ваня Григорова от „Солидарна България“ контрира, че проблемите са системни и датират от години. Тя акцентира върху лошите условия на труд за шофьорите. „Проблемът тук не е процедурата, проблемът тук е, че на човека му се налага да спира и това се случва години наред“, заяви тя, визирайки липсата на санитарни помещения и места за почивка по крайните спирки.

►Заплати, кадри и бъдещето на цените

Въпреки скорошното увеличение на заплатите, недостигът на шофьори остава сериозен – над 200 души само за автобусния транспорт. Според Антон Хекимян, увеличението не е дало желания резултат. Ваня Григорова добави, че условията на труд не са подобрени, а парите са дошли след като „някои си направиха ПР“, давайки 15 млн. лв., за да потушат протестите.

Бойко Димитров от „ПП-ДБ“ заяви, че тромавите процедури за шофьорите трябва да бъдат преразгледани, за да са изпълними, и е ненормално 40-тонна машина да може да бъде задвижена с едно бутане на ръчка. Той увери, че скоро ще бъдат назначени нови ресорни заместник-кметове.

Относно цената на билета след въвеждането на еврото, и тримата съветници се обединиха около идеята, че тя не трябва да се увеличава. Предложението на „Спаси София“ за намаляване на цената на 80 евроцента беше определено от Антон Хекимян като „абсолютно популистко“, тъй като би довело до загуби от 2-3 милиона евро. Бойко Димитров допусна единствено възможността цената на билета, купуван в брой от водача, да бъде закръглена на 1 евро за удобство.

Редактор: Мария Барабашка