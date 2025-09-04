Комисията по транспорт и пътна безопасност в Столичния общински съвет ще проведе извънредно заседание днес, на което ще бъде изслушан изпълнителният директор на „Столичен електротранспорт“ заради тежкия инцидент по трамвайна линия 22 във вторник.

Млад мъж е обвинен за инцидента с трамвай в София (ВИДЕО)

Припомняме, че трамвай излезе от релсите в района на Румънското посолство в София, вряза се в стълб и пешеходен подлез, след което помете седем автомобила.

По време на комисията по транспорт и пътна безопасност беше изслушан директорът на „Столичен електротранспорт“ Евгений Ганчев. Той посочи, че ватманът е с дисциплинарно наказание. Освен че не е обезопасил мотрисата напълно, той е излязъл и нерегламентирано. Като допълнителна мярка от дружеството посочват, че ватманите ще преминават допълнителен инструктаж.

"От самото начало имахме информация, че има чужда намеса. Не става въпрос за техническа грешка", коментира Иван Таков, председател на комисията по транспорт и пътна безопасност към СОС.

Редактор: Румен Лозанов