Недоволни жители организират автошествие и блокада на пътя Плевен – София
Нов протест заради безводието в Плевен и региона и пътна блокада този следобед. Първо, около 15 ч. автошествие затвори за два часа пътя Плевен - София. След това недоволните от водната криза се пренесоха в центъра на Плевен. Протестът приключва с хвърляне на бутилки, тоалетна хартия, пуснати са и димки.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
„Имам две деца. Много ни е трудно с този режим. Не се живее без вода”, разказа протестираща.
„Ако обядвам, оставям чиниите си и чакам чак до 19 ч., за да мога да ги измия и да вечерям. Живеем в мизерия”, разказа плевенчанин.
Заради безводието: Удължават срока на бедственото положение за Плевен и областта
На този фон тази седмица държавата пое контрола над кризата. ВиК-експерти от цялата страна са командировани в Плевен, за да търсят течове по водопроводната мрежа.
