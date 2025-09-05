Снимка: iStock
Според последните данни водните количества, постъпващи от регионалните водоизточници са все още недостатъчни
Удължава се бедственото положение на територията на област Плевен, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. Със заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски се удължава бедственото положение, считано от 00:00 часа на 9 септември до 1 октомври включително.
Бедственото положение е в сила за следните населени места: в община Плевен за град Плевен, селата Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово, Къшин, Буковлък, Опанец и Ясен; за община Долна Митрополия – в градовете Долна Митрополия и Тръстеник и за селата Биволаре и Победа.
По-рано днес от ВиК - Плевен съобщиха, че според последните данни водните количества, постъпващи от Водоснабдителна група (ВГ) „Черни Осъм“ и от регионалните водоизточници продължават да са недостатъчни за стабилизиране на водоснабдяването в Плевен и част от областта.
Със заповед на областния управител на област Плевен Николай Абрашев от 2 септември беше обявено частично бедствено положение за срок от една седмица, предаде кореспондентът на БТА в Плевен Юрий Конов.
За трета поредна седмица в града заседава Областният кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването. Участие в него взеха представители на различни институции като Община Плевен и Община Долна Митрополия, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав и други.Редактор: Цветисиана Костова
