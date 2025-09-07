На прага на новата академична година над 1200 студенти от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София все още нямат осигурено място за живеене. Причината за кризата е, че два от ключовите блокове на университета са в ремонт, а това поставя хиляди млади хора и техните семейства пред сериозна дилема – да търсят скъпи квартири или да пътуват всеки ден до столицата.

За първокурсничката Карина Кирилова от Видин, приета в специалност "Бизнес логистика", ситуацията е изключително трудна. "Таксата за общежитие достига до порядъка на 100 до 150 лева", казва тя. В същото време "наемът на квартирите варира от порядъка на 1000 и нагоре, главно в Студентски град, и това е непосилно за моето семейство". Десет дни преди да прекрачи за първи път прага на университета, Карина все още е в родния си град. "1200 студента така висим във въздуха, така да го кажем, нямаме място за живеене", споделя притеснението си тя.

Причината за кризата са ремонтите на два от дванадесетте блока на УНСС – блок 24 и вход А на блок 40. Според Пламен Пенев, изпълняващ длъжността директор на поделение „Студентски столове и общежития“ към УНСС, в тези два блока живеят "малко над 1100 души". Ситуацията се усложнява и от факта, че в столичния Студентски град в момента се ремонтират още над десет други блока.

В опит да се намери решение, Комисията за разпределяне на местата в студентските общежития е взела принципно решение всичко, което се освободи като леглова база, да се предоставя на УНСС. Този вариант обаче се оказва проблематичен. "Дори да сме приети в другите общежития на другите университети, тяхната учебна година започва от края на септември или от 1 октомври. Само ние започваме от 16-и", обяснява Карина. Това означава, че студентите от УНСС няма как да се нанесат преди останалите и рискуват да пропуснат първите си лекции.

Друг вариант е разпределянето на около 200 места в 58-и блок, който е към просветното министерство. Класирането за тези места обаче се е забавило и студентите продължават да бъдат в изчакване, без ясен отговор на въпросите си броени дни преди началото на учебната година.