Пешеходците, които пресичат пътното платно с телефон в ръка, рискуват глоба от 100 лева. Това е включено в промените в Закона за движение по пътищата, които влязоха в сила от 7 септември и въвеждат санкции за пешеходци, които използват мобилни телефони или други устройства, разсейващи вниманието им при преминаване на пешеходни пътеки. Темата коментира в ефира на "Здравей, България" пътният експерт Иван Иванов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

“Като всяко нещо в България в последните години тенденцията е да вдигнем глобата, за да направим превенция. Няма да се случат нещата по този начин. Сигурен съм, че 90% от хората даже не знаят, че глобата е вдигната на 100 лева”, смята пътният експерт.

Според него обучаването трябва да се случи много по-рано - още в първи, втори или трети клас. “В училище децата трябва да бъдат обучавани как да пресичат. Трябва да бъдат научени на знаците, светофарите. Тогава ще имаме превенция. В случая сега - дори да вдигаме глобите дали за превишена скорост, дали за пресичане - нещата няма да се променят”, каза Иван Иванов.

“До ден днешен пешеходецът е участник в движението по пътищата. Истината е, че ако тръгнем да пресичаме и говорим по телефона, сме разсеяни и може да не видим автомобила. Първото нещо, което трябва да направим когато спрем на пешеходната пътека, е задължително да погледнем наляво, защото първата конфликтна точка ни идва оттам. Трябва да сме сигурни, че отляво няма никого, да стъпим на пешеходната пътека, да се уверим, че и отдясно няма никого и чак тогава да пресечем. Не може да излизаме със замах”, коментира той.

По думите му трябва да забравим за това да си гледаме телефона, да слушаме музика и да сме разсеяни, когато пресичаме.

