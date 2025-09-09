Снимка: Getty Images
Иванов затвърди позицията на №1 в световната ранглиста
Шампионът от Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите Иван Иванов се връща в България тази вечер.
В историческия, изцяло български финал в Ню Йорк, Иванов успя да победи Александър Василев. С успеха си младия талант затвърди позицията на №1 в световната ранглиста. Преди близо два месеца Иванов спечели и юношеската титла в Уимбълдън.
Вчера на летище "Васил Левски" кацна и другата ни надежда в тениса - Александър Василев.Редактор: Цветисиана Костова
