Шампионът от Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите Иван Иванов се връща в България тази вечер.

В историческия, изцяло български финал в Ню Йорк, Иванов успя да победи Александър Василев. С успеха си младия талант затвърди позицията на №1 в световната ранглиста. Преди близо два месеца Иванов спечели и юношеската титла в Уимбълдън.

Вчера на летище "Васил Левски" кацна и другата ни надежда в тениса - Александър Василев.

Редактор: Цветисиана Костова