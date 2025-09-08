Младата ни тенис звезда Александър Василев се завърна в родината. Той и Иван Иванов написаха история на US Open, след като се превърнаха в първите български спортисти, достигнали финал на турнир от Големия шлем.

"Трудът надделява. Ако искаш да стигнеш до големите сцени, до върховете и да играеш найдобрия тенис, трябва дисциплина. Стига да имаш амбиция, да имаш желание да си добър, да се наслаждаваш на играта, всичко може да се постигне", заяви спортистът при пристигането си на летище "Васил Левски" в София.

На въпрос дали е бил поздравен от Григор Димитров за успеха си, Александър Василев заяви: "Не, не съм получил съобщение от него. Не мога да кажа повече. Пожелавам му да се възстанови възможно най-бързо".

"На децата бих казал да се наслаждават на играта и като цяло на спорта. Горд съм да давам пример на малките деца. Добрите резултати при юношите дават увереност, но мъжкият тенис е различен, различна почва. Тепърва започвам да настъпвам в него. Дълга история ще бъде и тепърва предстои да я извървя. Мислил съм да тренирам и на други места, засега оставам с моите треньори. Работата продължава както преди. Истински съм доволен от постиженията и формата си. Винаги има място за подобрение", каза още Василев.

Младата ни надежда в тениса коментира и финала в неделя при мъжете на Откритото първенство на САЩ и дали Новак Джокович вече трябва да се откаже. "Това ще бъде доста тъжен момент за спорта, той е доста голяма звезда, аз много харесвам. Ако му се играе, никой не го спира. Той още вдъхновява хората. А Карлос Алкарас беше доста солиден, игра много добре. Това е в момента битката на двата титана, които са на друго ниво тенис".

"Мисля, че българският тенис е в добри ръце. Аз и Иван даваме добро начало, дано и други след нас тепърва дойдат. Това е много хубаво, защото, както ние сме гледали към Григор Димитров и други български звезди, ние се надяваме да направим същото", добави Василев.

Шампионът от Откритото първенство на САЩ при юноши Иван Иванов ще се завърне в България във вторник вечер.

Редактор: Ивайла Митева