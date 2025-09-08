Българските звезди в тениса - героите от US Open Иван Иванов и Александър Василев ще се завърнат в България днес и утре.

В исторически български финал: Иван Иванов спечели титлата и на US Open при юношите (ВИДЕО+СНИМКИ)

За първи път двама българи достигнат финал на турнир от Големия шлем. Преди близо 2 месеца Иванов спечели и юношеската титла в "Уимбълдън", а Василев отпадна на полуфинал.

Двете ни надежди в тениса са част от отбора на България за Купа „Дейвис" за мача срещу Финландия следващия уикенд.

Редактор: Дарина Методиева