Снимки: БГНЕС, колаж NOVA
-
Въпреки множество сигнали към 112: Турски тирове карат със 120 км/ч по пътя Враца–София
-
Пълното лунното затъмнение: Явлението можеше да се наблюдава и у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Започва учението „BULGARIA 2025": Участниците ще тестват реакции при кризисни ситуации
-
Безводието в страната: Какво е състоянието на язовирите "Жребчено", "Копринка" и "Батак" (ВИДЕО)
-
„Искаше да се спаси, но не можа”: Родителите на починалия наркозависим мъж искат възмездие за дилърите
-
Спомен за Васил Кожухаров - легендарният глас от VHS касетите (ВИДЕО)
Двамата са част от отбора на България за Купа „Дейвис" за мача срещу Финландия следващия уикенд
Българските звезди в тениса - героите от US Open Иван Иванов и Александър Василев ще се завърнат в България днес и утре.
В исторически български финал: Иван Иванов спечели титлата и на US Open при юношите (ВИДЕО+СНИМКИ)
За първи път двама българи достигнат финал на турнир от Големия шлем. Преди близо 2 месеца Иванов спечели и юношеската титла в "Уимбълдън", а Василев отпадна на полуфинал.
Двете ни надежди в тениса са част от отбора на България за Купа „Дейвис" за мача срещу Финландия следващия уикенд.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни