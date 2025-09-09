Ако задачите, които се поставят на суперкомпютрите, са делегирани правилно, такова устройство може да ни помогне да станем по-конкуретноспособни на САЩ и Китай. Това каза футурологът доц. Мариана Тодорова в предаването „Денят на живо с Наделина Анева” на NOVA NEWS. Тя коментира и представянето на най-новия и мощен суперкомютър в Германия.

„Новото поколение в техниката вече предразполага към машинни обучения и да се развива още повече работата с изкуствен интелект. Различните модули на тези устройства извършват различни функции, разбира се, но новите устройства вече правят възможно само един модул да извършва задачи на суперкомпютър от по-старо поколение”, обясни Тодорова. По думите ѝ, подобряването на технологиите дава и база за по-дълбоки научни разработки и изследвания.

„Европа се развива с добри темпове по отношение на работата с изкуствения интелект. Трябва обаче да осъзнаем едно – такива открития няма от само себе си да доведат до нови видове и генерации изкуствен интелект или до нова техника, която да може да обучава изкуствения интелект като такъв”, каза още футурологът.

Според експерта към момента технологията работи добре при научни симулации, които да бъдат в полза на обществото – като например опити за проучване на метеорологични явления или медицински симулации.

„Технологиите нямат безкрайни възможности. Можем ние обаче да насочим усилия към сферите, в които има траен проблем, и те да ни подкрепят за разрешаването му”, посочи още Тодорова. Тя обясни още, че на дневен ред в научната общност в момента е срещата на експертния панел, който да заседава в групата на ООН за новите правила за регулация на изкуствения интелект.

„Ще изискаме да бъде въведена дефиниция за генерален изкуствен интелект. За съжаление обаче виждаме, че САЩ по всяка вероятност няма да се вслуша в съветите за регулация”, каза още Тодорова и посочи, че научната общност, но и цялото общество все още има нужда от време, в което да опознае напредъка на тази технология.

„В същността си, генералният изкуствен интелект може да бъде самостоятелен и съзнателен, но истината е, че развитието на тази технология налага и приемане на нови дефиниции, с които ние самите да я опознаем и използваме”, каза още Тодорова.

