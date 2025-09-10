62-годишният Валентин Желев, сочен за основен организатор на дейността на дома за възрастни хора в Ягода, придобил известност като „дома на ужасите“, бе освободен под домашен арест и електронно наблюдение. Това потвърдиха от Окръжния съд – Стара Загора, където бе гледана въззивната мярка.

Ден по-рано Казанлъшкият районен съд отказа по-леката мярка, като заяви, че не е отпаднала реалната опасност обвиняемият да извърши нови престъпления, да се укрие, както и да повлияе на разследването.

Над 400 възрастни са изведени от „домовете на ужасите” за 2 месеца

Тричленен състав на Окръжния съд – Стара Загора отмени определението на Районния съд в Казанлък. В мотивите си за изменение на мярката магистратите са посочили, че не са прецизирани две от обвиненията срещу Желев, след като до момента по разследването са извършени съдебно-медицински и токсико-химически експертизи, както и са разпитани голям брой свидетели, сред които обитатели на дома и техни близки. Според съда наложеният „домашен арест“ ще ограничи придвижването на подсъдимия, но ще му даде възможност да се грижи и за влошеното си здравословно състояние.

Определението на Окръжния съд в Стара Загора е окончателно.