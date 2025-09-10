„След малко повече от 100 дни България ще стане 21-вата държава, която ще приеме нашата единна валута. Радвам се да приветствам управителя на Българската народна банка Димитър Радев в нашия Управителен съвет. Той ще се присъедини към заседанията ни като наблюдател до присъединяването на България на 1 януари”, това заяви президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард, която пусна стори в Instagram.

Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети (СНИМКИ)

Редактор: Румен Лозанов