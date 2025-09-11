Рекорд, който не беше подобряван 30 години, вече е български. 77-годишният ултрамаратонец Ради Милев подобри световния рекорд на 585 км в 6-дневното бягане за Световната купа край езерото Балатон в Унгария.

Предишното постижение в смятаното за едно от най-тежките състезание в този спорт беше на Дрю Кетъл през 1995 г., когато австралиецът е бил на само 75-годишна възраст.