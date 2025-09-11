Снимки: Facebook страница на организаторите на състезанието
-
САЩ отбелязват с възпоменателни церемонии 24-ата годишнина от ужаса на 11 септември
-
Франция се готви за нов мащабен национален протест след седмица
-
Откриват галерия, посветена на Сияна
-
Протест на жителите на Троянския Балкан заради язовир „Черни Осъм”
-
Според политолози случаят с бития полицейски шеф в Русе се преекспонира
-
Бой и унижение: Малолетни в Ботевград нападнаха връстници в градския парк
Световната купа край езерото Балатон е една от най-тежките надпревари в този спорт
Рекорд, който не беше подобряван 30 години, вече е български. 77-годишният ултрамаратонец Ради Милев подобри световния рекорд на 585 км в 6-дневното бягане за Световната купа край езерото Балатон в Унгария.
Предишното постижение в смятаното за едно от най-тежките състезание в този спорт беше на Дрю Кетъл през 1995 г., когато австралиецът е бил на само 75-годишна възраст.
Последвайте ни