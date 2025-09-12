Ще се отрази ли кризата в Русия за бензин на българския пазар. Отговорите дава Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

България не търгува с Русия поради санкциите и чисто търговски причини, затова случващото се там няма как да се отрази на нашата страна, посочи експертът. Той допълни, че няма повод за тревога и занапред.

♦ По въпроса за новите санкции, които ЕС и САЩ обсъждат за Русия, Бенчев посочи, че докато рафинерията у нас работи, тя ще осигурява достатъчно количество бензин.

Експертът беше категоричен, че няма недостиг на бензин в страната.

► Цените на горивата

Цените на горивата са стабилни и спокойни, както у нас, така и на международните пазари, посочи Бенчев.

Той каза, че средната цена на дизела е 2,40 лв. , а на бензина – 2,42 лв. Информацията е по данни на независими сайтове.

► Бензиностанциите и приемането на еврото

Бенчев каза, че цената на горивата е посочена и в левове, и в евро в касовите бележки. Той беше категоричен, че от 1 януари няма да има проблем на бензиностанциите с плащането в евро, а съвсем скоро ще започне и двойното обозначаване на цените на самите бензиноколонки.

Редактор: Цветина Петрова