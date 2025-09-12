-
За Деня на София: Изкуство, музика и светлини по улиците на целия град за празника
Пуснаха под домашен арест трима от обвиняемите за побоя над полицейския шеф в Русе
Изкуствен интелект в класната стая: Проблем или решение за образованието
Спортни новини (12.09.2025 - обедна емисия)
Мащабна акция на прокуратурата и МВР срещу наркотици около училища и онлайн заплахи за деца
Шест нови отсечки за измерване на средна скорост на АМ „Марица”
Събралите се пред Съдебната палата настояваха и за независима и некорумпирана правосъдна система
Пореден протест на "Правосъдие за всеки" с искане за освобождаването на варненския кмет Благомир Коцев. Събралите се пред Съдебната палата настояваха и за независима и некорумпирана правосъдна система.
Кметът на София Васил Терзиев също присъстваше на протеста, както и съпругата на Благомир Коцев заедно с едно от децата му.
Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев
"Правосъдието не е правосъдие при нас и тази ситуацията трябва да бъде поправена", заяви протестираща. "С няколко коли дойдохме и показахме на Благо, че и ние сме до него. Искахме да си го вземем във Варна, но съдът не ни позволи. Надявам се след обжалването да си го върнем", изрази надежда протестираща, която е дошла от Варна.
