-
Протест на "Правосъдие за всеки" с искане за освобождаването на варненския кмет Благомир Коцев
-
За Деня на София: Изкуство, музика и светлини по улиците на целия град за празника
-
Пуснаха под домашен арест трима от обвиняемите за побоя над полицейския шеф в Русе
-
Изкуствен интелект в класната стая: Проблем или решение за образованието
-
Спортни новини (12.09.2025 - обедна емисия)
-
Мащабна акция на прокуратурата и МВР срещу наркотици около училища и онлайн заплахи за деца
Бойко Рановски коментира контрола по пътищата и подчерта, че с намаляване на скоростта с 1 км/ч, тежките катастрофи спадат с около 4%
Контролът по пътищата в страната е значително засилен, а новите промени в Закона за движението по пътищата вече започват да влияят върху поведението на шофьорите. Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" експертът от Държавната агенция за пътна безопасност Бойко Рановски.
„Всички мерки, които се приеха в закона, целят шофьорите да станат по-внимателни и търпеливи. Надяваме се всички да спазват промените“, посочи Рановски.
Според експерта съществена част от новите мерки включва разширяване на техническия капацитет за контрол на скоростта. Министерството на вътрешните работи е закупило над 180 преносими камери за скорост, които вече се използват в цялата страна, наред с тол камерите.
„Контролът е изключително засилен навсякъде по пътищата в страната“, подчерта Рановски.
Шест нови отсечки за измерване на средна скорост на АМ „Марица”
Според данни на Държавната агенция за пътна безопасност дори с намаляване на скоростта с 1 км/ч, тежките катастрофи намаляват с около 4%.
„Не трябва да се движим с максималната допустима скорост – тя е само препоръчителна“, отбеляза Рановски.
Очаква се ефектът от въведените мерки да се отрази в националната статистика за пътен травматизъм през следващите месеци.
► Гастербайтерите
Рановски подчерта, че новите разпоредби предвиждат строги санкции за нарушения от гастербайтерите.
„За всяко провинение –освен за скорост – се предвижда отнемане на свидетелството за управление и на регистрацията на автомобила до заплащане на глобата“, поясни той.
Експертът обясни, че все още няма механизъм за връчване на електронни фишове на граничните пунктове.
► Нови правила и за пешеходците
Част от законовите промени засягат и пешеходците. В населените места на пешеходна пътека пешеходците са длъжни да се огледат и да преценят скоростта на преминаващите автомобили. Пешеходците могат да сигнализират намерението си да пресекат, още докато са на тротоара – това задължава шофьорите да ги пропуснат, подчерта той.
Въведена е и нова забрана: пешеходците нямат право да пресичат, докато използват мобилен телефон или друго мобилно устройство. Глобата за това нарушение е 100 лева.
Експерт: Пресичането на червено не е опасно заради глобата, а защото човек свиква да нарушава правилата
► Кампания за 15 септември: Светлоотразителни гривни за първокласници
По повод първия учебен ден Държавната агенция за пътна безопасност, МВР и Министерството на образованието организират съвместна кампания за повишаване на безопасността на децата на пътя.
„Подготвили сме светлоотразителни гривни за първокласниците. Обръщаме внимание най-вече на родителите – те трябва да полагат повече грижи да пазят децата си“, заяви Бойко Рановски.
Целта на инициативата е да се насърчи използването на светлоотразителни елементи, които могат значително да намалят риска от инциденти, особено в тъмната част на денонощието.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни