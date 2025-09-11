Нови правила и по-тежки глоби за пешеходците са вече в сила - глобата от 50 лева става 100 лева.

“Ако мерките стигнат до всички хора в нашата държава и всички разберат за тях, ще променят поведението на обществото. Всеки обича себе си, трябва да се пази движението по пътищата”, коментира в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS бившият шеф на „Пътна полиция” в ГДНП Алекси Кесяков.

По думите му минаването на червено е много опасно не заради глобата от 100 лева, а защото човек свиква да нарушава, принизил си е вниманието, някой ще го блъсне и така ще приключи неговото нарушение. “Новите правила изискват, независимо, че е на светофар, да се огледа, и ако всичко е нормално, да премине, защото основното е човек да запази своето здраве и живот”, коментира той.

“Не може да обвиняваме само шофьорите за пътнотранспортните произшествия. Трябва да има по-голямо разбирателство между водачи и пешеходци, защото шофьорът няма възможност да спре, както хората си мислят”, обясни Кесяков.

“Той може да спре в рамките на своя спирачен път. А това е време на реакция, задействане на спирачката, спиране. Обикновено при такива ситуации водачът спира 2 метра след пешеходната пътека и ако има човек, ще мине през него”, коментира експертът.

“Трябва да има разбирателство, затова се вдига ръката, за да се разбере кой ще мине пръв”, допълни той.

По думите му проблемът не е само при шофьорите или пешеходците, а е споделен. “Пешеходецът трябва да се пази, защото е уязвим, да се огледа и тогава да премине, а шофьорът трябва да следи съответната сигнализация”, смята Кесяков.

