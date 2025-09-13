Празнуваме рожден ден с Мария Статулова. Деси Банова-Плевнелиева ще гостува в дома на Йордан Радичков, където в ефира на “Събуди се” известната рожденичка ще се върне назад в спомените си и ще разкаже за гениалния си свекър, както и за Невена Коканова, Калата, Стоянка Мутафова, Гришата Вачков и въобще цялата плеяда от актьори колоси. Известната рожденичка разказва чувства ли се избраница на съдбата и кои са чудесата в живота ѝ.

“Рождените ми дни са много смешни, но имаше един много забавен в Пловдив”, спомня си известната актриса.

“Имаше един фестивал “Златната ракла” на телевизионните филми. Бяхме с Рангел Вълчанов и много други хора. Това са едни вечни приятели, много луди хора, прекрасни, защото аз не обичам скучните и “гладките” хора. Не ги харесвам”, споделя Статулова.

“Беше много смешно, защото имаше среща с публика. Ние с Рангел пяхме една затворническа песен, която беше изпълнявана от Георги Калоянчев, но тъй като и той е бургазлия, приемам всичко, което е направил този човек. И заслужава внимание”.

“С Рангел големи лудости бяха. Той умираше да ходи бос, по джапанки. Този тип хора, които аз обичам, нямат тази суета и дори трябваше да му купим панталон за представянето на един филм. Отиваме да му купим панталон, той пита къде да свали своя и изведнъж го смъкна, нахлузи друг”, разказа през смях актрисата.

“Със Стоянка Мутафова и Невена Коканова умирахме да си купуваме плисирани поли - бяха на мода копринени, красиви, дълги. Отиваме и жената ахна. Хората започват да се притесняват, а ние забравяме, че визитните ни картички са на лицата”, споделя тя.

По думите й продавачката е предложила на Стоянка Мутафова място, на което да се преоблече. “Моля ти се”, каза Стоянка и се съблече по средата на магазина”, спомня си Мария Статулова за смешната случка.

“Щуротии колкото щеш”, допълва актрисата за златните си години.

