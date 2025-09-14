Лошото време е особено подходящо за добри дела. Събиране на непотребен текстил и стари дрехи - такава кампания тече от няколко дни в Казанлък, а днес е моментът, в който десетки хора започват да заплитат "Чергата Ни".

Кампанията е създадена с цел да се създаде една общност и заедно казанлъчани да създадат нещо красиво.

„Чергата е много лесна за изработване – прави се върху мрежа от рециклирани материали. Можем да си изчистим гардеробите си и с красиви цветове да направим нещо като китеник. Идеята да се прави това е много хора да участват и затова Община Казанлък ще включи всички училища и читалища. Така тук ще вплетем и емоциите на хората”, разказа Нина.

До Празника на розата изработеното трябва да се превърне в една огромна черга и стълбите към парка, водещ към Тракийската гробница, ще бъдат застлани с нея.

