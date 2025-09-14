България е уязвима, армията не е модернизирана, а изпълнителната власт е доминирана от окупатори– това заяви Димитър Стоянов, секретар на президента по сигурност и отбрана, в ефира на „Събуди се”.

Той коментира навлизането на руски дрон в румънска територия. Стоянов подчерта, че риск за България винаги има, особено поради географската ни близост до зоната на конфликта в Украйна, но добави, че дроновете, използвани от Русия, обикновено се насочват по-северно от нашата страна.

„За съжаление, се готвим за война от типа на Втората световна, а не за съвременен конфликт. Нямаме дори 3D радари – те трябваше да бъдат закупени още през 2023 година“, заяви Стоянов.

Той разкритикува мудността в процеса на модернизация на армията и отбеляза, че президентът Румен Радев вече е свикал три Консултативни съвета за национална сигурност (КСНС) по темата, но напредъкът е „изключително бавен“.

В разговора Стоянов коментира и опитите за отслабване на президентската институция, включително решението администрацията на президента да не ползва вече услугите на НСО:

„Това е политическа атака и опит да се блокира институцията на държавния глава“, каза Стоянов.

Той защити президента Радев, подчертавайки, че държавният глава спазва стриктно Конституцията и има право на политически изказвания, когато се касае за национални интереси.

По повод участието на президента в честванията на 6 септември и използването на думата „дерибеи“, Стоянов беше категоричен:„Това беше конструктивна критика към състоянието на изпълнителната и съдебната власт. Няма нищо общо между президента и Пеевски, независимо че той използва същия израз в речите си“.

Стоянов не изключи възможността за бъдещ политически проект около президента Радев, но уточни, че не е получил покана за участие, и подчерта, че не се занимава с партийно инженерство.

„В крайна сметка хората очакват алтернатива. Възможно е такава да се появи“, посочи той.

Случаят в Русе и критика към Митов

По отношение на побоя над полицейски началник в Русе, Стоянов определи случая като „интересен казус с много спекулации“, и разкритикува вътрешният министър Даниел Митов за поведението му.

„Митов още не е влязъл в обувките на вътрешен министър, а вече се държи като партиен говорител. Вместо да даде яснота за случая, атакува президента и опозицията. Това беше безсмислена пресконференция“, каза той.

Президентът няма да подпише указ за Деньо Денев

Стоянов потвърди, че президентът няма да подпише указ за назначението на Деньо Денев, като част от продължаващата „чистка“ в ДАНС.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева