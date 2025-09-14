Страната винаги е била готова. Тези провокации са тестове за изпитване на готовността на алианса – те нямат нападателен характер, но всяка провокация трябва да бъде отразена. Това заяви днес премиерът Росен Желязков пред журналисти, след като вчера руски боен дрон наруши въздушното пространство на Румъния. Информацията бе потвърдена и от румънското министерство на отбраната.

След дроновете над Полша и Румъния: Зеленски обвини Русия в разширяване на войната

По този повод във въздуха над страната са били вдигнати два изтребителя F-16 като превантивна мярка.

„Ние много внимателно наблюдаваме картината, а има и общ протокол за действие. Взети са мерки за защита на въздушното ни пространство, особено в североизточната част на страната. Това е част от процедурата за подсилване на югоизточния фланг на НАТО”, каза още Желязков.

От президентството също заявиха, че на този етап не се предвижда свикване на Консултативния съвет за национална сигурност.

„Президентът досега е свикал съвета за модернизацията на армията три пъти. Изключително мудно се движат нещата - проектите, които бяха предложени на Министерския съвет не бяха съгласувани с президентската институция. Но на този етап не се обмисля такава среща”, каза в ефира на предаването „Събуди се” Димитър Стоянов, секретар на президента по сигурност и отбрана.

Редактор: Цветисиана Костова