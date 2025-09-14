-
20 малки костенурчета са били откраднати от спасителния център в село Баня
-
Утре започва новата учебна година за над 716 000 ученици у нас
-
Росен Желязков: Страната ни е готова, взети са мерки за защита на въздушното ни пространство
-
Георги Бърдаров: Затварянето на училища е един от най-тъжните факти на демографската криза
-
"Нищо лично": Човекът, който водеше Тодор Живков... на риба
-
От студиото към обора: Телевизионен продуцент сбъдва мечтата си сред козите в Ягодово
По традиция миряните прекарват нощта под откритото небе в Света гора
Кръстовден е. Денят е и от 12-те най-големи църковни празници у нас. Още в събота хиляди вярващи се отправиха към Света гора, където да прекарат нощта под открито небе с надежда за чудо и изцеление.
В очакване на празника Въздвижение на Светия кръст, те останаха пред манастира „Света Тройца” в очакване на момента, в който беше изнесена частицата от Светия кръст.
Кръстовден – когато небето се отваря за вярата
В празничния ден беше отслужена и Света литургия и водосвет за здраве.Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни