Кръстовден е. Денят е и от 12-те най-големи църковни празници у нас. Още в събота хиляди вярващи се отправиха към Света гора, където да прекарат нощта под открито небе с надежда за чудо и изцеление.

В очакване на празника Въздвижение на Светия кръст, те останаха пред манастира „Света Тройца” в очакване на момента, в който беше изнесена частицата от Светия кръст.

Кръстовден – когато небето се отваря за вярата

В празничния ден беше отслужена и Света литургия и водосвет за здраве.

