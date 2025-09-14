Снимка: iStock
Състоянието е познато като есенен бърнаут и често се проявява в моменти на променен режим в ежедневието
След летните месеци, изпълнени с почивка, свобода и слънце, реалността на есента може да ни удари като студен душ. Връщането към работа, училище и рутината често носи усещане за напрежение, тревожност и психическа умора. Подобно състояние е познато като есенен бърнаут, съобщи DarikNews.bg.
Tерминът все още не е официално медицинско понятие, но посочените симптоми са реални и често срещани. Ето как да ги разпознаем – и как да се справим.
Какво представлява есенният бърнаут?
Бърнаут - или синдром на професионалното прегаряне - е хроничен стрес, който не е бил овладян ефективно. Eсента е момент, в който подобно състояние често се проявява, защото: рязко сменяме режима си след ваканциите; очакванията към нас се повишават – нови проекти, задачи, учебни цели; времето захладнява и слънцето намалява – това влияе на серотонина и настроението.
Основните симптоми често са:
► Постоянна умора, дори след сън;
► Липса на мотивация и проблеми с концентрацията;
► Повишена раздразнителност или тревожност;
► Чувство за безсмисленост, апатия;
► Намалена продуктивност и желание за изолация.
Всички тези симптоми могат да варират по сила и продължителност. Ако усещането за безсилие се задържа дълго, е добре да се потърси помощ от специалист.
Как, обаче, можем да се справим сами и да облекчим всичко това?
► Плавен преход вместо рязко потапяне
След лятото си дайте поне седмица адаптационен период – без натоварване с големи задачи. Препоръчително е да се започне с по-леки проекти и малки победи. Един реалистичен дневен график би включвал: време за движение (дори 20 минути дневно помагат), кратки почивки - на всеки 60–90 минути, вечерен ритуал за разтоварване (например книга или медитация).
► Хранете се с внимание
Повече сезонни плодове и зеленчуци (тиква, ябълки, зеле, грозде) са за препоръчване. Намалете кофеина и захарта – водят до бърз срив в енергията. Пийте достатъчно вода – дехидратацията в студеното време е по-честа, отколкото си мислим.
► Светлина и разходки
Излизайте често на дневна светлина – особено сутрин. Разходките в парка или гората през есента носят мощен антистрес ефект.
► Грижете се за ума си
Водете си дневник на мислите. Практикувайте mindfulness или дихателни упражнения. Ако усещате нужда – не се колебайте да говорите с терапевт, ако всичко това не помага.
Други съвети за ежедневната рутина, които също могат да ни помогнат: топъл чай с подправки (джинджифил, канела, куркума), свещи с есенен аромат – уют и спокойствие. Не забравяйте и „дни без социални мрежи“ – дигитален детокс веднъж седмично.
Важно е да не забравяме - с правилен подход и малко старание, този сезон може да се превърне в спокойно презареждане, а не в бърнаут.
