Според новите законови изисквания, всеки човек, който притежава електрическа тротинетка, трябва да има регистрация за нея и да е сключил застраховка „Гражданска отговорност”. Промените влязоха в сила от 7-и септември, но проверка на NOVA установи, че това на практика е невъзможно, защото никой не регистрира тротинетките.

Владислав Стоицов е един от хилядите, които всеки ден се качват на тротинетката си. Опитът му, както и на всички останали, да регистрират тротинетките си, се оказва неуспешен.

Новите правила за тротинетките: Задължителна застраховка, но невъзможна регистрация

"Много хора се опитаха да регистрират и в КАТ, и в общините, но това няма как да се случи, защото няма изработен процес. Не е само до изработка на нормативни документи, това е и до изработване на регистрационен номер, който да е унифициран за цялата държава", разказа Владислав. По този повод от Агенцията за безопасност на движението обясниха, че ще има отсрочка.

"Въпросът с регистрацията има отлагателен срок, общините трябва да издадат наредбите за регистрация, а от февруари е задължителна регистрацията", обясни Бойко Рановски, експерт в Дъжавна агенция "Безопасност на движението по пътищата". Заради липсата на регистрация обаче няма как да се сключи застраховка "Гражданска отговорност".

Това също е сред новите задължения на водачите.

"При полицейска проверка имат право да ни глобят, но не смятаме, че трябва да се прави това нещо", смята Владислав. И по тази алинея на новия закон ще има отсрочка.

"Правихме среща на ниво с всички институции, включително застрахователите и комисията за финансов надзор. В момента няма такъв продукт на пазара. Така че докато се разработи и се регламентира такъв продукт тези водачи няма да бъдат санкционирани за гражданска отговорност", обясни още Бойко Рановски. На свой ред от Националното сдружение на общините обясниха, че кметовете вече са започнали да работят по въпроса с изготвянето на система за регистриране, но е необходимо обща наредба, за да може процесът в цялата страна да е еднакъв.

"Доста често, когато се вменява отговорност на общините на национално ниво не е помислено- има ли средства за това нещо на първо място, но ние като отговорни хора към нашите деца сме длъжни да осигурим някакъв ресурс. Ако стане на национално ниво и прегледите се извършват от оторизирани сервизи, каквито са пунктовете за прегледи. Аз мисля, че така ще най-правилно и най-безопасно, защото те са специализирани в такъв преглед", обясни кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов.

Експертите смятат, че за да може промените да ес случат, е необходимо депутатите да направят поправки, предложения за каквито ще им бъдат изпратени.