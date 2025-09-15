Първият учебен ден - 15 септември е най-вълнуващият символ за ново начало за учениците и техните родители, за ново познание и надежда! Това заяви лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски по повод старта на новата учебна година за хиляди деца у нас.

"Нека новата учебна година бъде спорна и успешна за всички деца - от най-малките до най-големите! Да са здрави и да трупат знания. На учителите и родителите желая търпение и усърдие в подготовката и възпитанието на нашето по-добро бъдеще! На добър час!", пожела още той.

Честит първи учебен ден! Над 716 000 ученици влизат в класните стаи

