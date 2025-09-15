Случаят с ареста на варненския кмет Благомир Коцев продължава да бъде една от най-обсъжданите теми в публичното пространство.

„За мен това, което остана неясно, е защо не е разпитан Диан Иванов – бившият заместник на Коцев. Както и кога е бил разпитан другият заместник на градоначалника - Христо Рафаилов, което стана ясно не от пледоарията на прокуратурата, а от определението на съда". Това коментира в студиото на "Твоят ден" по NOVA News журналистът от БНР Силвия Великова.

По думите ѝ "всичко това се прехвърлило като атака към съдията, който се е произнесъл по това определение". „Той е постановил своето решението въз основа на това, което има между кориците на делото. Не е работа на съдията да накара прокуратурата да разпита ключовия за мен свидетел Диан Иванов, за да каже какво се е случило. както и съдията не може да предполага, че държавното обвинение може да действа недобросъвестно, разпитвайки някакви други свидетели под натиск. Защото съмнението, че по делото се събират показания под натиск, е много голямо".

Тя припомни, че Диан Иванов публично е оттеглил първоначалните си показания, заявявайки, че те са дадени „под натиск, включително чрез заплахи към семейството му“. Прокуратурата отрече подобно нещо, но "заяви, че той не е разпитан, защото са се появили други свидетели".

"За мен в този сюжет от самото му начало - продължава да има много неясни неща. Последното е какви са мотивите мярката му за неотклонение да продължава да е задържане. Защо точно кметът на Варна? Кой иска да овладее Варна и защо точно Варна?", попита от своя страна журналистът и зам.-главен редактор на „24 часа” Юри Велев.

На въпрос как целият този сюжет се отразява на политическия терен и на управляващите в момента, на фона на протестите, той подчерта: "Управляващите не са особено доволни от това, което се случва и някак си се дистанцират от него. От друга страна опозицията се опитва да го използва. Доколко ще е успешно - ще стане ясно във вота на недоверие. Това е един странен сюжет, в който въпросът е защо чисто юридически през всичките тези години, в които трябваше да си оправяме съдебната система - не оправихме така нещата, за да не се стига до опасения за селективност".

Редактор: Станимира Шикова