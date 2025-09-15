-
Акцията ще продължи до 21-ви септември
„Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”. Под този надслов започва акция за пътна безопасност в цялата страна. Кампанията ще продължи до 21-ви септември.
Полицейски екипи ще извършват контрол за спазването на предимство на пешеходни пътеки, както и ще проследяват движението на пешеходците и пресичането на определените за това места.
Органите на реда също ще съблюдават за неправилно паркиране в районите на училищата, както и за продажбата на алкохол и цигари на непълнолетни.
