Нужна е оптимизация на системата на здравеопазването - и по-конкретно - как да бъде разпределен ефективно наличният човешки ресурс, за да може да бъдат запълнени пролуките в системата. Това каза каза проф. Николай Младенов в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS.

По думите му към момента служителите се разкъсват между отделните звена в спешната помощ, а поради липсата на адекватни програми за обучение и разпределение на специалистите дефицитът продължава да расте.

„Появиха се едни изказвания от хора, които не се в същината на проблема. Въпросът е такъв – как така населението намалява, в същото време в София и Пловдив имаме около 150 болници, а Германия, например, се опитва да сведе до минимум болниците, но да изгради по-добра спешна помощ”, посочи той. Според Младенов причините за кадровия недостиг в подобни казуси са на първо място структурни за системата, както и по отношение на взаимовръзките в отделните компоненти на здравната система.

„Преди много години във Враца имаше училище за фелдшери, но то беше съсипано. Сега се въведе термина за специалност „Медицински техник”и толкова. Парамедиците обаче не могат да бъдат привлечени за запълване на текущите празнини”, каза още проф. Младенов. По думите му към момента системата позволява лавиране на служителите между отделните нива на медицински труд - например шофьор да извършва дейност на медицински техник при нужда.

„В момента това почти не се прави. Проблемът е с организацията – лекарите трябва да бъдат в центровете, за да изпълняват задачите си, а парамедиците се обучават изключително хаотично. Няма и единна система за прием, методика на обучението и съответните документи, за да се реши проблема”, каза още той.

