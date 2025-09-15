Кметът на Плевен Валентин Христов опроверга появили се съобщения в социалните мрежи за евентуална негова оставка.

"Такова нещо няма. В социалните мрежи пишат всичко. Те там пишат, че имам яхта, че съм купил болница, така, че не вярвайте на всичко, което пишат социалните мрежи", каза Христов пред БНР.

Градоначалникът уточни, че с екипа си продължават изпълнението на мерките за справяне с водния режим в общината.

Пети протест срещу безводието: Плевенчани блокираха главни пътища

Редактор: Габриела Винарова