Полагат нова настилка на 8 километра в платното за София
Започва ремонт на част от автомагистрала “Хемус” край София. Днес стартират активните дейности на пътя. Превантивният ремонт ще обхване 8,3 километра от платното за столицата - в участъка от село Яна до входа на София. Ще се извърши цялостна подмяна на настилката и полагане на геомрежа за подсилването ѝ. Освен това ще се подобри и отводняването.
Защо ограничението по новата магистрала "Европа" е 120 км/ч
След ремонта отсечката ще е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци. При изпълнение на строителните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Варна. Целта е отсечката да бъде завършена до 31 октомври.
От АПИ призовават водачите да спазват правилата за движение и да бъдат внимателно на пътя.Редактор: Цветина Петрова
