Министър Иванов поиска оставката на изпълнителния директор на ВиК в града
И в Ловеч въведоха режим на водата. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита от водоизточниците на града. Водоподаването ще бъде осигурено от 06:00 до 23:00 часа. Въвеждат се и други ограничения – забранява се ползването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.
Припомняме, че министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов поиска оставката на изпълнителния директор на ВиК-Ловеч Данаил Събевски.
Редактор: Габриела Винарова
