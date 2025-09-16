Какви са политическите заявки и нагласите преди дебатите по петия вот на недоверие? Темата коментираха в студиото на предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS политическият анализатор Георги Харизанов и журналистът Емилия Милчева.

Според Георги Харизанов съществува опасност от създалата се политическа ситуация, при която управлението се е разделило на две, изразявайки явна агресия помежду си.

Мартин Димитров: Продължаваме да искаме оставката на министър Митов

„В момента виждаме две групи, разделени, все по-агресивни са едни към други. Едната казва, че само това управление е възможно и удачно – те са съгласни със ситуацията, имат аргументи, но отказват да признаят несъвършенствата. А другата група – със своите аргументи – отрича първата и нанася обвинения. Те обаче не предлагат алтернатива”, каза Харизанов. По думите му към момента такова политическо поведение би могло да се приема за недостатък, тъй като води до неволно смесване и обвързване между различните власти.

"Волно или съдебната система се примесва с властта. След случая с ареста на Благомир Коцев се случват в аванс дадени неща – сякаш хората знаят предварително дали е виновен или не", каза още Харизанов. Арестът на Коцев той определи като "неразбираемо действие".

„Добре е първо да се обърне внимание на мотивите във вота – как са структурирани, как са делегирани. ПП-ДБ досега са не са подкрепили четири вота, сега вече петият е техен собствен – в голяма степен от това ще зависи и тяхното позициониране оттам нататък”, посочи Емилия Илчева. По думите ѝ, този вот ще бъде доказателство за мястото на групата както в опозицията, така и за техните собствени позиции на политическия терен.

„Правораздавателните органи в много голяма част съдействат за намиране на аргументи за вота. Така той чука на отворена врата, образно казано – защото всеки гражданин е свидетел на тези действия на органите. Така, с този вот, от групата казват – "Ние сме тук, чуйте ни"”, добави Илчева.

„Организирания от „Възраждане ” протест и заявката за подкрепа на вота от тях е един вид удар под кръста за ПП-ДБ – по този начин се размиват границите, много се подчертава на това, че опозицията е обединена, а това не е така”, допълни журналистът.

