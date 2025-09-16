-
Как ще се изчисляват сметките за парно през следващия отоплителен сезон
Почина Робърт Редфорд - Великият Гетсби на киното (ВИДЕО+СНИМКИ)
"Готов съм за тази стъпка, това е правилният момент": Никола Цолов - във Формула 2 догодина
След три олимпийски титли: Как продължава животът на един шампион по фехтовка
Албания назначи виртуален асистент с AI за министър на обществените поръчки
Власт под прицел: Какво да очакваме от дебатите по петия вот на недоверие
Коментар на Цветелина Узунова, Ива Лазарова и Йордан Гинев
Над половината общини у нас са на воден режим. Какво се крие зад статистиката - отлагани решения, корупционни практики или липса на пари? Общественият натиск ще принуди ли държавата и общините да действат? По темата дискутираха експертът по стратегически комуникации Цветелина Узунова, изборният експерт Ива Лазарова и предприемачът Йордан Гинев.
Втората тема в предаването беше:
Засилва се международният натиск върху Израел заради войната в Газа. Геноцид или борба с тероризма са военните действия там?
