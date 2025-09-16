От ПП-ДБ за пореден път разкритикуваха решението на Софийския градски съд във връзка със задържания варненски кмет Благомир Коцев. Представители на коалицията от Варна са категорични, че има целенасочена атака срещу кмета на града, като целта е мандатът му да бъде прекратен предсрочно. Те призоваха за пореден протест в сряда, ден преди следващото заседание на съда в София.

Атанас Атанасов: Делото срещу Благомир Коцев е политическо, цели се вреда на опозицията

„Основния проблем, на който станахме свидетели на 12 септември е, че дори съдът своето решение, не скри обвързаността между това Благомир Коцев да е кмет и това Благомир Коцев да бъде задържан под стража”, каза временно и.д. кмет на Варна Павел Попов.

