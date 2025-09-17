Снимка: БГНЕС
„От пет години от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ”, оясни той
След новината, че президентът Румен Радев ще сезира компетентните органи във връзка със сигнали за злоупотреби във ВМЗ-Сопот, лидерът на ГЕРБ коментира, че тези действия са опит за подплашване на инвестицията на германската компания райнметал. Коментарът дойде от кулоарите на парламента.
Най-големият завод за барут в Европа ще се строи в България (ВИДЕО+СНИМКИ)
„От пет години от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментираме какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите, така че да го гледат. Всички опити да не се случи тази инвестиция, включително и този партиен лидер, защото той не се държи като президент, е да не стане. Радев иска да подплаши инвеститорите“, коментира Борисов.Редактор: Габриела Винарова
