Президентът отговори на думите на Борисов, който заяви, че Румен Радев опитва да сплаши „Рейнметал”, за да не инвестират тук.

„ Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България и го убедих да инвестира тук. Страната ни предлага прекрасна възможност за инвестиция. Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция и в какво. Тук отговорността е изцяло на изпълнителната власт. Нямам намерения да развалям нищо. Но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби, аз съм длъжен да реагирам, както винаги съм правил”, заяви държавният глава пред журналисти.

Припомняме, че по-рано в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ каза следното:

„От пет години от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментираме какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите, така че да го гледат. Всички опити да не се случи тази инвестиция, включително и този партиен лидер, защото той не се държи като президент, е да не стане. Радев иска да подплаши инвеститорите“, коментира Борисов.

По време на отбелязването на Деня на София Радев коментира и вота на недоверие.

„Когато говорим за вотове, трябва да се даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Говоря за партията „ДПС – Ново начало”. Тя обслужва, всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява, и то демонстративно, не само мандатоносителя, но и цялото управление. Прави впечатление самоувереността, бих казал дори самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина – фрагментацията на опозиция. Но това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, а и от ситуацията извън парламента. А българите обедняват. Все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте”, заяви държавният глава.

Той поясни и, че е отказал писмено предложението Деньо Денев да стане шеф на ДАНС.

