Той отговори на думите на лидера на ГЕРБ, който заяви, че държавният глава опитва да сплаши „Рейнметал”, за да не инвестират тук
Президентът отговори на думите на Борисов, който заяви, че Румен Радев опитва да сплаши „Рейнметал”, за да не инвестират тук.
„ Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България и го убедих да инвестира тук. Страната ни предлага прекрасна възможност за инвестиция. Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция и в какво. Тук отговорността е изцяло на изпълнителната власт. Нямам намерения да развалям нищо. Но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби, аз съм длъжен да реагирам, както винаги съм правил”, заяви държавният глава пред журналисти.
Припомняме, че по-рано в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ каза следното:
„От пет години от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментираме какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите, така че да го гледат. Всички опити да не се случи тази инвестиция, включително и този партиен лидер, защото той не се държи като президент, е да не стане. Радев иска да подплаши инвеститорите“, коментира Борисов.
По време на отбелязването на Деня на София Радев коментира и вота на недоверие.
„Когато говорим за вотове, трябва да се даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Говоря за партията „ДПС – Ново начало”. Тя обслужва, всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява, и то демонстративно, не само мандатоносителя, но и цялото управление. Прави впечатление самоувереността, бих казал дори самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина – фрагментацията на опозиция. Но това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, а и от ситуацията извън парламента. А българите обедняват. Все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте”, заяви държавният глава.
