След като изслушаха дебатите в пленарната зала, министрите от кабинета "Желязков" се събраха на редовното си заседание, което започна с малко закъснение.

Очаква се днес да бъде гласуван съставът и председателят на Националния борд по водите. Първото му заседание се очаква да бъде следващата седмица.

Бордът трябва да работи в две направления. Да намери краткосрочни решения за проблемните зони, като Плевен и Ловеч, както и да набележи дългосрочни стратегически цели за цялата страна. Такива са инвестициите във ВиК мрежата и управлението на речните корита.