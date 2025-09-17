Министерският съвет прие актуализиран Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

За подобряване на дейността по оказване на спешна помощ, в актуализирания национален план се включва и „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД. При актуализацията са отразени и промените в персонала и техническите ресурси на основните звена за търсене и спасяване.

Снимка: Министерство на здравеопазването

Досега в националния план бяха включени само задълженията на Министерството на здравеопазването с изградената към него система за спешна медицинска помощ.

