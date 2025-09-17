Инспекция на опасно кръстовище на пътя Хасково - Димитровград. След подписка на жителите на село Крепост Агенцията по безопасност на движението по пътищата обяви, че то не отговаря на нормите.

През натоварения път минават по 20 хиляди автомобила дневно. Въпреки че има ограничение от 50 километра в час, то не винаги се спазва и излизането на пътя е много трудно. На самото кръстовище и от двете страни има и спирки на обществения транспорт, които обслужват хиляди хора от село Крепост.

„За жителите на село Крепост е много трудно включването, защото карат с много различни скорости, тежки камиони с над 100, въобще е много опасно кръстовището. Учениците нямаме транспорт за Хасково и трябва да притичват през двете платна, за да стигнат до спирката”, обобщава инициаторът на подписката Донка Белчева.

Протест заради опасно кръстовище в столичния квартал "Люлин"



„Като дългосрочие може би трябва да се направи кръгово кръстовище и пасарелка. Спирката е поддържана от общината, ще бъде предложено да бъде преместена по-навътре”, каза директорът на ОПУ, Хасково Соня Атанасова.



„Ежедневно се осъществява контрол на скоростните режими с мобилните устройства, които използваме. Също се предвижда в най-скоро време да се постави стационарна камера за скорост”, обясни Николай Каменов от „Пътна полиция”, Хасково.

Редактор: Емил Йорданов