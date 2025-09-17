Как кризата с безводието у нас се отразява на земеделските стопани, има ли проблем с реколтите, за кои производители проблемът е най-голям и да очакваме ли поскъпване на продукцията за крайните потребители? Тези въпроси коментира Иван Капитанов, заместник-министър на земеделието и храните.

„В рамките на поливния сезон, Министерството на околната среда и водите, Министерството на енергетиката и Министерството на земеделието, успяхме независимо от трудностите да обезпечим поливния сезон. Имаше много предизвикателства, но успяхме да удовлетворим нуждите от напояване. Успяхме да направим и не малко икономия на водни ресурси. Спрямо миналата година имаме над 15% икономия, а имаме над 30 000 декара повече поливни площи”, заяви Капитанов.

Той коментира, че новосъздадения Борд по водите ще търси устойчиви решения на проблемите.

„От миналата година успешно приключихме 24 проекта по Програмата за развитие на селските райони, които бяха за рехабилитация на хидромелиоративната инфраструктура. Тази година в ход е одобряването на заявленията за рехабилитацията на още 35 проекта. В рамките на бюджетната процедура още през миналата година, заявихме дългосрочна перспектива в рамките на 4 години за осигуряване на средства за по-мащабна рехабилитация и модернизация на хидромелиоративната инфраструктура, а именно 1,4 милиарда лева, разпределени в 4-годишен период”, каза зам.-министърът.

Той все пак призна, че лятото не е минало без проблеми. „Имаме предизвикателства, но целта ни е повече земеделски производителите да се възползват от водата”, каза Капитанов.

Той отбеляза, че се работи по нормативни стъпки, чрез които водата да поевтинее.

Зам.-министърът каза, че се работи по възстановяването на помпена станция „Пясъчник”. „Имаме избран изпълнител, предстои да изтекат сроковете за обжалване, след което ще имаме възможност да предприемем действия по реализация на проекта”, допълни Капитанов.

